شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواجهات عنيفة بين الجيش والمليشيا في جبهات مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020 الخليج 365 ـ مأرب قالت مصادر ميدانية إن مواجهات دامية في وقت متأخر من مساء الجمعة بين مليشيا الحوثي الانقلابية والجيش الوطني في جبهات محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء.

Advertisements وذكرت المصادر، أن المواجهات تدور في هذه الاثناء في جبهتي مجزر والمشجع بصرواح غربي مأرب. ووفق المصادر فإن موجهات الليلة هي الأعنف حيث يستخدم كل الجانبين مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

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