غلاب: الإخوان العدو الأكثر خطرا على السعودية خدمة لإيران الخمينية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

عدن الرياض - الخليج 365

‏ أكد وكيل وزارة الإعلام رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، أن "العدو الأكثر خطرا خدمة لايران الخمينية ضد السعودية كدولة ومُلك وثروة وشعب الاخوان المسلمين ".



‏وأضاف غلاب في تصريحات - رصدها" الخليج 365"وحتى الانتهازيات التي تستفيد منها كل عملها كيف بالامكان استيعاب السرطان الكاره لها كمهووس حاقد باحث عن جشع من اجل الربح!! ‏ومازالت المملكة تعاملهم كمحترف ناعم ولم تعلن بعد الحرب عليهم".

‏ وأضاف "الإسلام السياسي في مركزيته بكافة اشكاله وأنواعه ناعم كان أو رهابي دجال متيقن ان جريمته حق او منافق يوظف الدين مع سبق الإصرار والترصد، وبأي شكل تظاهروا، جميعهم يبدون انهم دين وتدين، وأغلبهم في الواقع العملي بلا هدى ولا صراط مستقيم انهم من الضآلين والمغضوب عليهم .. وأكثرهم لا يفقهون".

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‏وبين أن الحسابات الاكثر خطر الخادمة للحوثية اسماء وهمية، وتشتغل ضدها كأمني باطني محترف، ويمررون جريمتها بطريقة وسخة، وفهموا ‏ولن تتمكنوا منهم ‏كيف تتخلص من العدو اللي يسري في دمك وعصبك

‏وكأنه منك ومن أجلك قد يبدو قطريين ‏فقط يستغلونهم حماقة عيال قطر يخدمون عيال الحوثية وكأنهم مومس قذرة وشبقة.

وذكر أن اخونج قطر عيال الحوثية الاكثر خطرا في الشرعية لاحقوهم وسننتصر وطن وحرية

‏وتابع "يمنيا ‏يحارب الجميع من اجل الاخونج ان اصبحوا وطنييين ضد الحوثية وجمهوريين بلا ارتباطات معادية لمصالحنا وأمننا القومي وأمن العالم ويشتغلون صوت وصورة ويندقية ضد انفسهم ‏نحن امام معضلة قاتلة

‏وتدفع الداخل والإقليم والعالم ليعقدوا صفقة مع ابشع واقبح جريمة ونذالة ناقة بلا طموح وطني التجسيد الاعلى لمفهوم الخيانة ايا كانت وباي شكل تظهر صورتها الاعلى في ولاية لصوصية الحوثية ومن لا يقاتلها خائن

مهما بلغ ضعفه وتمتص دماء اليمنيين من اجل ولاية جشعة وجوع لا يشبع وتشتغل من أجل إيران وايا كان

واخبث انواع الاستعمار الداخلي في تاريخ الشعوب وستدمر شعبيا حتما.