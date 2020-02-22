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صحفيان يكشفان أدوار الإخوان المشبوهة المرتبطة بالإرهاب 

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

صحفيان يكشفان أدوار الإخوان المشبوهة المرتبطة بالإرهاب 

عدن - الخليج 365

كشف صحفيان عن أدوار الإخوان المشبوهة المرتبطة بالإرهاب. 

 

وقال الصحفي محمد سعيد باحداد :"الإخوان هم أساس الإرهاب، فلو نظرت إلى أسامة بن لادن فستجد أنه كان من الإخوان". 

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وتابع "ولو نظرت للبغدادي في تنظيم داعش فستجد أنه أيضا كان من الإخوان، في الواقع لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان".

 

وأضاف : "الاخوان هدفهم الرئيسي يتمثل في جعل المجتمعات الإسلامية متطرفة".

 

‏بدوره قال الصحفي حسين القملي: "المخطط الإخواني المشبوه بالارهاب أصبح واضحًا للعيان وبيّن حجم العداء والكراهية من قِبل حكومة الشرعية ضد الجنوب الامر الذي يفرض ضرورة الانتباه جيدًا على مختلف الأصعدة للتصدي لهذه المؤامرة".

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