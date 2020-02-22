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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. البحسني يطلع على مناشط الشباب بمخيم صناعة الأفلام الوثائقية الأول في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
الخليج 365
قام محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بزيارة لمخيم صناعة الأفلام الوثائقية (قصص مفقودة) المقام حالياً بمدينة المكلا بتنفيذ من مبادرة "ميمز" الفنية ومؤسسة "وعي" برعاية الملحقية الثقافية والإعلامية بالسفارة الأمريكية باليمن، بمشاركة عدد من صناع الأفلام الشباب من عموم محافظات الجمهورية.
واستمع المحافظ من ضابط المشروع شيماء بن عثمان الى برامج وأنشطة المخيم التي تهدف الى تطوير قدرات صناع الأفلام الشباب وتمكينهم من استخدام موهبتهم لتسليط الضوء على قضايا مجتمعية متنوعة.
وطاف المحافظ البحسني بأرجاء المخيم الذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال، مرحباً بالمتدربين في حضرموت، ومشيداً بالإبداعات الشبابية في تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية.
واستمع المحافظ من المتدربين من مختلف المحافظات، الى ما سيتم انتاجه من أعمال عبر افلامهم القصيرة، مؤكداً أهمية رسالة الفن للمجتمعات وضرورة استخدام الفنون مثل صناعة الأفلام القصيرة لمناصرة قضايا المجتمع.
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