تعز.. القوات الحكومية تفشل محاولة تسلل لمليشيات الحوثي شرق المدينة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020 تعز - الخليج 365 اندلعت مواجهات عنيفة، مساء أمس الجمعة، إثر محاولة تسلل مليشيات الحوثي إلى مواقع القوات الحكومية، شرقي مدينة تعز.

Advertisements وبحسب مصادر محلية، تركزت المواجهات محيط معسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان، شرق المدينة. وتمكنت القوات الحكومية من إفشال محاولة تسلل مليشيات الحوثي وأجبرتها على التراجع. واستهدفت مدفعية القوات الحكومية مواقع تمركز مليشيات الحوثي والحقت بعناصرها إصابات بالغة.

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