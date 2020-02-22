شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديباجي: الإصلاح جزء في تعطيل عملية تحرير اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 قال الإعلامي السعودي فهد الديباجي إن الأحداث "‏أثبتت أن حزب الإصلاح لا يمكن أن يكون مكونا يمنيا صالحا.

Advertisements وأضاف أن الإصلاح يقدم المصالح الايدولوجية على مصلحة اليمن والشعب اليمني، وأنه مجرد مطية لفرقة وشرذمة اليمن. وتابع أن تفرع حزب الإصلاح للهجوم المتواصل عبر أذرعه وأدواته على التحالف يؤكد أنه كان عمليًا جزءًا مؤثرًا في تعطيل التحرير وليس العكس.

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