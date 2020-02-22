كسر هجوم للمليشيات في الفازة بالتحيتا جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020 تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، ضمن خروقات المليشيات المتواصلة لاتفاق السويد.

وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن عناصر للمليشيات هاجمت مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة ، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية. Advertisements وأضاف المصدر أن أبطال القوات المشتركة خاضوا اشتباكات عنيفة مع عناصر المليشيا المتسللة استمرت لساعات، تمكنوا خلالها من التصدي للهجوم الحوثي بكل بسالة وحزم. وأكد المصدر أن القوات المشتركة كبدت عناصر المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح ، ولقي عشرات من مسلحي المليشيا مصرعهم وأصيب آخرون ، فيما لاذ بقية العناصر بالفرار يجرون ورائهم أذيال الهزيمة وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات والصغعات المتلاحقة للمليشيات الحوثية وتكبدها خسائر فادحة جراء خروقاتها المتواصلة لاتفاق السويد ووقف عملية إطلاق النار بمحافظة الحديدة.

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