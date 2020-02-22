الزعتر: حزب الإصلاح تاجر حروب يسعى للتكسب من الأزمات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن عمليات التطهير التي قامت بها قوات التحالف العربي في محافظة المهرة كانت ضربة قاصمة للأطراف عديدة من ميليشيات الحوثي إلى حزب الإصلاح الإخواني الذي ينشط في التكسب من الأزمة اليمنية، إلى حزب قطر التي كانت هذه الأطراف تنشط في عمليات تهريب السلاح والمخدرات.

Advertisements وأضاف الزعتر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: حزب الإصلاح الإخواني متعارف عليهم أنهم تجار حروب، يسعون فقط للتكسب من الأزمات لتحقيق أهداف ومصالح شخصية. ولفت إلى أن ما حدث في محافظة المهرة يؤكد ذلك، من خلال التجارة بتهريب السلاح الذي يستفيد منه الحوثي إلى التجارة بتهريب المخدرات.

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