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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختفاء طفلتين بعد خروجهما من منزليهما بالحصبة وحي الجامعة في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أكدت مصادر محلية اختفاء طفلتين إحداهما طالبة أثناء خروجهما من منزليهما إلى المدرسة بمنطقة الحصبة وحي الجامعة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
وذكرت المصادر أن طفلة تدعى احتكام تبلغ من العمر (10 سنوات) اختفت في حي الجامعة الجديدة بالعاصمة صنعاء في ظروف غامضة.
وأضافت المصادر إن طالبة ثانية تدعى "أريج محمد" اختفت ، الأربعاء الفائت، الساعة السابعة صباحاً، أثناء خروجها من منزلها إلى مدرسة الرماح بمنطقة الحصبة بصنعاء.
ولفتت المصادر إلى أن "أهالي الطفلتين أبلغوا الجهات المعنية عن اختفاء ابنتيهما ولا يزال مصيرهما مجهولاً، ولا يعرف عنهما شيء".
وتصاعدت ظاهرة اختفاء الفتيات، خاصة الصغيرات، في أحياء وشوارع العاصمة صنعاء بشكل مخيف خلال الأشهر الماضية، وسط صمت من قبل سلطة الأمر الواقع الحوثيين.
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