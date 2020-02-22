شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطوره... أردوغان يتحدى “السيسي” و”بن زايد” ويطلق تعهداً بالحسم العسكري في ليبيا والسيطرة عليها بشكل كامل _ تفاصيل خطيره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأخيرًا مفاجأة مزلزلة تكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ هاكذاء تم قتلة عبر هاذ الريئس العربي...لن تصدق من يكون ؟ تفاصيل شاهد : فتاة ‘‘عزباء’’ تعاشر الأسود المفترسة وتعيش معها .. شاهد كانت نهايتها ليلة ال" خميس عاجل : بعد السعودية.. الكويت تعلن حالة الاستنفار القصوى لمواجهة هجوم خطير وردنا الان : الحوثيون يعلنون ضرب أرامكو وأهداف سعودية حساسة بـ”12 طائرة وثلاثة صواريخ باليستية” ويتوعدون بمزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة

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