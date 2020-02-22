شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 12 طائرة إيرانية وثلاثة صواريخ بالستية تخترق الاجواء السعودية وتصل إلى هذة المواقع الحساسة واخطر ذراع عسكري لطهران يتبنى العملية ..(تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، أن قوتها الصاروخية وسلاحها الجوي المسير نفذا “عملية توازن الردع الثالثة” في العمق السعودي.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: “إن العملية التي نُفذت بـ12 طائرة مسيرة من نوع صماد 3 وصاروخين من نوع قدس المجنح، وصاروخ ذو الفقار الباليستي بعيد المدى، استهدفت شركة أرامكو وأهدافا حساسة أخرى في ينبع وأصابت أهدافها بدقة عالية”.

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وزعم البيان أن هذه العملية جاءت “في إطار الرد الطبيعي والمشروع على جرائم العدوان حسب قوله ، والتي كانت آخرها جريمة الجوف، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال”، متوعدا “النظام السعودي بضربات موجعة ومؤلمة إذا استمر في عدوانه وحصاره”.

وكانت الرياض قد أعلنت فجر الجمعة 02/21 أنّ قواتها الجوية "اعترضت ودمّرت" صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه عدد من مدن المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن بيان للتحالف العسكري الذي تقوده المملكة ضدّ الحوثيين في اليمن إنّ "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمّر صواريخ بالستية أُطلقت من صنعاء باتجاه المملكة".

وقال المتحدّث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في البيان إنّه "عند الساعة الثالثة من صباح اليوم (00,00 ت غ) اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية".

وإذ لم يوضح المالكي عدد الصواريخ التي أطلقت ولا المدن التي استهدفتها، شدّد على أنّ "هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمّدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، ممّا يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

واتّهم المتحدّث الحوثيين باستخدام صنعاء "مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية" على أراضي المملكة.

وفي آذار/مارس 2015 تدخّل التحالف في النزاع الدائر في اليمن لدعم الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي وحكومته، بعد أشهر من سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء.

وتسبّبت الحرب في اليمن بمقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، وفق منظمات حقوق الانسان. وترى الأمم المتحدة أنّ الازمة الانسانية الناتجة من النزاع اليمني هي الأسوأ في العالم.

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