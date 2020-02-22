شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضربات جوية على تمركزات حوثية في نهم والغيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، ضربات جوية على تمركزات مليشيا الحوثي في مديرية الغيل بمحافظة الجوف.



وقالت مصادر محلية، إن طائرات التحالف قصفت تحصينات للمليشيا الإرهابية المدعومة إيرانيا، في مديرية نهم بصنعاء.

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