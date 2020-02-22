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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس ترامب يباغت العالم ويطيح بقائد حرس السواحل من منصبه ويعين حسناء أمريكية من اصول عربية بديلا عنه( صورتها + اسمها + البلد العربي الذي تنتمي اليه)

2020/02/22 الساعة 08:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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