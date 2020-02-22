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صنعاء - ياسمين الخيامي - أطباء بلا رحمة يطردون يمنية على وشك الولادة..وعندما خرجت من باب المستشفى وهي تبكي كانت المفاجئة التي صعقت الجميع واثارت جنون الاطباء ( صورة صادمة )

2020/02/22 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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