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صنعاء - ياسمين الخيامي - لن تصدق المفاجأة المرعبة والحادث المخيف الذي وقع للقاضي الذي حاكم الرئيس صدام حسين وأمر باعدامه (فيديو صدم عائلة القاضي العراقي )

منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا العراقية سابقا والقاضي، الذي أشرف على إعدام الرئيس العراقي صدام حسين، يفتح ملفات الفساد في العراق.

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