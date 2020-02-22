شكرا لقرائتكم خبر عن اقتربت ساعة الحسم : القوات تتقدم بشكل متسارع لتحرير عاصمة المحافظة بالكامل وطيران التحالف يتدخل لمنع سقوطها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الجيش واللجان الشعبيّة التابعة لحكومة صنعاء تقدمه وبشكل متسارع باتّجاه مدينة الحزم مركز وعاصمة محافظة الجوف، بعد معارك مع القوات الموالية للتحالف خلال الساعات الماضية.

وأكّـد مصدر عسكري في وقت سابق عن مصرع ثلاثة من قادة ألوية التحالف في الجوف إلى جانب ما يسمى أركان حرب محور الجوف وقائد اللواء 155 مشاة العميد صادق أمين العكيمي، في معارك يوم ، أمس التي حرّر خلالها أبطال الجيش واللجان كامل مديرية الغيل وأصبحوا على مشارف الحزم مركز المحافظة.

جديد "الخليج 365"

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وأوضح المصدر أن التحالف تكبدوا خسائر فادحة خلال المعارك في العتاد والعديد توزعت بين مصرع وجرح وأسر العديد منهم وتدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لهم.

وأشَارَ المصدر إلى أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبيّة يواصلون التقدم نحو مركز محافظة الجوف ومن المتوقع وصولهم إليه خلال الساعات القادمة.

وتدخل طيران التحالف لإنقاذ الموقف ونفَذ طيرانُ التحالف مساء اليوم سبعَ غارات جوية على مديريتَي نهم بصنعاء ومجزر بمأرب .

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران التحالف شن خمس غارات على مناطق متفرقة بمديرية نهم.

وأشَارَ المصدر إلى أن طيران التحالف شن غارتين على مفرق الجوف بمديرية مجزر.