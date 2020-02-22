شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل .. هذا ما حدث قبل ساعات في عدد من أحياء العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ندد أبناء العاصمة في وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة اليوم، بجرائم دول تحالف العدوان ضد المدنيين والأعيان المدنية وآخرها مجزرة العدوان في المصلوب بمحافظة الجوف .

واستنكر المشاركون في الوقفات الصمت الأممي إزاء هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، محملين قوى العدوان وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا وإسرائيل تبعاتها .

جديد "الخليج 365"

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وطالبت بيانات صادرة عن الوقفات القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير وأبطال الجيش واللجان الشعبية بالرد على هذه الجرائم كحق مشروع للدفاع عن النفس .. داعية القبائل اليمنية إلى النفير العام في مواجهة العدوان ومرتزقته.

وحثت، قبائل مأرب على القيام بدورهم التاريخي في التصدي للتوافد الإرهابي إلى محافظتهم، والتعاون مع الجيش واللجان الشعبية لتطهير أرض اليمن من الغزاة وعملائهم .

وباركت البيانات لأبناء الشعب اليمني نجاح العملية الأمنية ” فأحبط أعمالهم ” .. داعيهً الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لما فيه مصلحة الجميع.

وأكد أبناء أمانة العاصمة دعمهم للجبهات بالرجال والسلاح والمال حتى تحقيق النصر .