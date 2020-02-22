شكرا لقرائتكم خبر عن بعيد عن العمق السعودي وتحذير المالكي لصنعاء.. هذاء ما سيحدث يوم غداء السبت بالعاصمة و 3 محافظات مجاورة له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنطلق غدا السبت على صالة النادي الترفيهي بصنعاء بطولة الجمهورية لنخبة البنجاك سيلات, ينظمها الاتحاد العام للعبة.

يشارك في منافسات البطولة على مدى ثلاثة أيام, لاعبون يمثلون أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وتعز والحديدة ووادي وساحل حضرموت. جديد "الخليج 365" Advertisements

وأوضح المشرف الفني باتحاد البنجاك سيلات نبيل النونو لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن منافسات البطولة ستقام في فردي الاستعراض و أساليب القتال للفردي في أوزان 50ـ 55، 55ـ 60 ، 60ـ 65 كجم. وأشار إلى أن البطولة تأتي في إطار خطة الاتحاد للموسم الرياضي الحالي بهدف تنشيط اللعبة التي غابت عن الساحة الرياضية لفترة طويلة بسبب الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان.

وبحسب النونو نظمت أمس الخميس دوره تدريبية لمدربي المحافظات المشاركة في البطولة هدفت لإكسابهم معارف ومهارات حول ما يتعلق بلعبة البنجاك سيلات في الجانب التدريبي, واطلاعهم على كل ما يستجد في قانون اللعبة الدولي.

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