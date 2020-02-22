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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. طبول الحرب تقرع في الخليج.. تحرك مشترك وعاجل للسلطان هيثم بن طارق وأمير الكويت بعد تطورات خطيرة

أجرى سلطان عمان هيثم بن طارق، مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، وذلك على خلفية التطورات الخطيرة في الخليج.

وأفادت وكالتي الأنباء العمانية والكويتية، بأن “السلطان هيثم” هاتف “الشيخ صباح”، الخميس، وناقش الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، علاقات البلدين.

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وتبادل “السلطان هيثم” و”الشيخ صباح” الأحاديث وأوجه التعاون القائم بين البلدين، وأعرب أمير الكويت وسلطان عمان عن تمنيات كل منهما للدولتين بدوام التقدم والازدهار.





تحرك مشترك تطورات خطيرة في الخليج

وفي ذات السياق، كشفت مصادر إعلامية، أن مباحثات “السلطان هيثم” مع أمير الكويت تطرقت إلى تعقد الأوضاع بشكل خطير بين السعودية وقطر.

وأشارت المصادر، إلى أن سلطان عمان وأمير الكويت، اتفقا على ضرورة إحداث تغيير في الوساطة بين البلدين، بهدف إنجاز المصالحة الخليجية؛ نظرًا للآثار السلبية المترتبة عليها.

وكانت مفاوضات ومباحثات بين بدأت بين السعودية وقطر الفترة الماضية بدعم عماني – كويتي، إلا أنها فشلت بسبب رفض أبو ظبي لإتمام المصالحة مع الدوحة.