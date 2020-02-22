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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس حوثي ولا ايراني..قناص محترف يباغت الجميع ويصيب بطلقاته القاتلة ضابطين سعوديين كبيرين..لن تصدق لماذا فعل ذلك وفي اي مكان فعلها

2020/02/22 الساعة 05:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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