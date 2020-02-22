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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمير قطر يصعق السعودية والامارت ويباغت الجميع بهذه الخطوة التي اثارت جنون ولي العهد السعودي وولي عهد ابو ظبي ( تعرف على الخطوة القطرية الرهيبة )

2020/02/22 الساعة 04:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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