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صنعاء - ياسمين الخيامي - رئيس الجمهورية يجن جنونه..هجوم صاعق وتدمير دبابات وعشرات القتلى والجرحى بينهم ضباط كبار في الجيش في هذه الجبهة المشتعلة (تفاصيل طارئة وردت قبل قليل )

2020/02/22 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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