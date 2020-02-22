عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إحباط تهريب 200 طن من المواد المتفجرة إلى الحوثيين

السبت 22 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة، ضبط 200 طن مواد مهربة تستخدم في صناعة المتفجرات كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الإرهابية.



وقال العقيد الركن عبدالجبار الزحزوح قائد خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر باليمن، في بيان: "ضبطت قوات خفر السواحل مركباً بحرياً على متنه سماد اليوريا كانت تبحر باتجاه ميناء الحديدة (غرب) الذي لا يزال تحت سيطرة المليشيات التابعة لإيران".

وأضاف الزحزوح أن التحقيقات الأولية مع طاقم المركب وعددهم ثلاثة محتجزين مع المضبوطات لدى خفر السواحل، تؤكد أن الشحنة كانت في طريقها للمليشيات.

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وأشار إلى أن عملية ضبط الشحنة تأتي بعد خمسة أيام من إحباط "مخطط إرهابي واسع من قبل المليشيات الحوثية".

وتطرق الزحزوح إلى مدى إمكانيات خفر السواحل وانتشارها منذ إعادة تأهيلها العام الفائت.

وأوضح أن خفر السواحل ضبطت في الأشهر الماضية عدة شحنات من المواد المهربة، مشدداً على أنه "لا مكان للفساد والتخريب وسيتم العمل على ضبط جميع المواد المهربة بشتى أنواعها أسلحة وأسمدة محرمة ومخدرات".

ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على ميناء ومدينة الحديدة منذ انقلابهم على الشرعية عام 2014.

وتؤكد الحكومة اليمنية أن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة في استقبال الأسلحة المهربة من إيران.