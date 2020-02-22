شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث خلف الكواليس : المجلس الانتقالي يعلن رسميا حقيقة انسحابه من لجنة تنفيذ اتفاق الرياض وماذا سيحدث في العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : حملة ضخمة في السعودية لـ"مقاطعة هواوي".. ما علاقة علا الفارس ومحمد بن سلمان؟ هام وفي غاية الخطورة : تحركات مريبة للحوثيون في الجوف لخلخلة الجبهة الداخلية وتطويق مأرب اطباء يبحثون عن المال فقط .. يمنية تضع مولودها في حوش مستشفى الخليفة في مديرية الشمايتين بالتربة. (صورة وتفاصيل صادمة) السعودية : ترد علي استهداف الحوثيين المملكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة

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