شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو ..يرصد عملية استهداف مدفعية الجيش الوطني لــ مواقع وتحصينات حوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 01:43 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

بث حساب تابع لقوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، فيديو يظهر لحظة استهداف مخابئ حوثية في جبهة نهم شرق صنعاء العاصمة الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية. أقرأ أيضا : Advertisements قائد عسكري : هذا ما يحدث الآن ..في مأرب ..مواجهات عنيفة ودامية تدور في الأثناء في جبهة المشجح بمديرية صرواح غرب مارب! وردنا الآن : سبب الانفجار العنيف الذي هز قبل ساعتين شمال العاصمة صنعاء..ومكان الانفجار وحصيلة اولية !! وأظهر الفيديو الذي نشره حساب "المركز الاعلامي للقوات المسلحة" استهداف مدفعية القوات الحكومية وكراً لميليشيا الحوثي في نهم وخروج أربعة من عناصر الميليشيا عقب قصفه.



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