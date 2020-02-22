شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : مليشيا الحوثي تحشد مقاتليين استعدادا ل الزحف نحو بيحان شبوه ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 02:24 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر خاصة عن تحركات كبيرة تجريها ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكرت المصادر أن ميلشيا الحوثي المتمردة تجري عملية حشد كبير وواسع في مناطق رداع ومحيطة.

وأضافت المصادر أن الميلشيا الحوثية تحشد مقاتلين في منطقة عفار القريبة من منطقة قانية التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

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وأفادت المصادر أن الحشود التي تجهزها وتدفع بها الميلشيا الحوثية غير مسبوقة, حيث تجمعها من مختلف مناطق ومديريات البيضاء.

وأوضحت المصادر أن الميلشيا الحوثية تعد العدة للهجوم على مواقع الجيش الوطني في منطقة قانية ومحاولة العودة إلى مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة.