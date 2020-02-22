شاهد فيديو ..الكاتب اليمني والدبلوماسي محمد جميح، يفاجئ الجميع برسالة تحذيرية "لا تتركوا العكيمي وحيداً إنه يدافع عن الجوف عن مأرب عن اليمن"

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 02:06 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
وجه الكاتب اليمني والدبلوماسي محمد جميح، رسالة تحذيرية للشرعية والتحالف والجميع بخصوص مايجري في محافظة الجوف.
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وقال في تغريدة على "تويتر" رصدها (أحداث نت): "لا تتركوا العكيمي وحيداً إنه يدافع عن الجوف عن مأرب عن اليمن".
واستشهد جميح بفيديو وتصريح لمحافظ الجوف أمين العكيمي خلال تشييعه نجله العميد صادق، والذي أكد فيه بـ "لسنا دعاة ثأر، نحن أصحاب قضية".
وكان محافظ الجوف أكد في تصريح صحافي، بأن "محافظة الجوف هي اليوم خط الدفاع الأول عن الجمهورية والدرع الحصين الذي تتكسر عليه مؤامرات ميليشيات الحوثي الانقلابية وأن التضحيات اليوم هي وقود النصر الكبير الذي ينتظره اليمنيون".
واستشهد نجله "صادق" الخميس، إلى جانب عدد من رفاقه في جبهة الغيل غربي المحافظة.
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