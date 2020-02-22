شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري : هذا ما يحدث الآن ..في مأرب ..مواجهات عنيفة ودامية تدور في الأثناء في جبهة المشجح بمديرية صرواح غرب مارب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشتد المواجهات في الأثناء بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا من جهة أخرى في محافظة مارب شمال شرقي البلاد. أقرأ أيضا : وردنا الآن : سبب الانفجار العنيف الذي هز قبل ساعتين شمال العاصمة صنعاء..ومكان الانفجار وحصيلة اولية !! Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة تدور في الأثناء في جبهة المشجح بمديرية صرواح غرب مارب. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تحصد عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة, المهاجمين بشراسة منذ عصر الجمعة وحتى اللحظة. وذكرت المصادر أنه بالتزامن مع ذلك تشن مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة على تعزيزات وتحركات ميلشيا الحوثي المتمردة في ذات الجبهة. وفي جبهة مجزر أفادت المصادر أن القوات الحكومية تواصل كسر هجمات ومحاولة مستميتة لميلشيا الحوثي المتمردة في التقدم صوب المساحات والمناطق الخلفية لمعسكر ماس عبر الوديان والصحراء الشرقية للمعسكر. وأوضحت المصادر أن ميلشيا الحوثي تعيش حالة انهيار كبيرة في صفوفها وباتت متقهقرة وتتراجع إلى مواقعها السابقة.



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