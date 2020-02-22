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صنعاء - ياسمين الخيامي - صدمة كبيرة لكل المغتربين اليمنيين في السعودية..السجن وغرامة مالية كبيرة ( نصف مليون ريال) والترحيل النهائي لمغترب يمني قام بعمل مخالف للانظمة ( صورة )

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