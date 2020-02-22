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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعريف 50 مزارعا في حضرموت على صنف جديد من القمح
الجمعة 21 فبراير 2020
الخليج 365 - سيئون
نظمت محطة البحوث الزراعية سيئون يوم حقل زراعي في منطقة كروس المشايخ بمديرية القطن للتعريف بصنف جديد واعد من القمح تم استنباطه في المحطة مؤخرا.
حيث تعرف 50 مزارعا على العمليات الزراعية التي تمت للصنف الجديد الواعد وآخر من نوع الكليانسونا للمقارنة بينهما من حيث كميات الري والتسميد وكذلك مستوى النضج.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله علوان أهمية الدور الذي تقوم به الابحاث الزراعية في استنباط أصناف ذات جودة وإنتاجية عالية، مؤكدا على أهمية التنسيق بين البحوث و الإرشاد لنشر هذه الأصناف الجديدة إلى جميع المزارعين، داعيا إياهم بإتباع التوصيات والتوجيهات الارشادية الصادرة عن الأبحاث والإرشاد الزراعي من اجل تحسين جودة زراعتهم وزيادة دخلهم .
فيما أوضح كل من مدير عام محطة البحوث الزراعية بسيئون المهندس عوض علوان ومدير إدارة الإرشاد الزراعي بالوادي والصحراء المهندس موسى العيدروس ومدير إدارة الزراعة بمديرية القطن المهندس طالب بن شريشر اوضحوا دور الأبحاث الزراعية في نشر مثل هذه الأصناف الواعدة.
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