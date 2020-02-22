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البحسني  يطلع على نشاطات الشباب بخيم صناعة الأفلام الوثائقية بالمكلا

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البحسني يطلع على نشاطات الشباب بخيمصناعة الأفلام الوثائقيةبالمكلا

الجمعة 21 فبراير 2020

البحسني  يطلع على نشاطات الشباب بخيم صناعة الأفلام الوثائقية بالمكلا

الخليج 365 - المكـلا

قام محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مساء اليوم، بزيارة لمخيم صناعة الأفلام الوثائقية (قصص مفقودة) المقام حالياً بمدينة المكلا بتنفيذ من مبادرة "ميمز" الفنية ومؤسسة "وعي" برعاية الملحقية الثقافية والإعلامية بالسفارة الأمريكية باليمن، بمشاركة عدد من صناع الأفلام الشباب من عموم محافظات الجمهورية.

 

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واستمع المحافظ من ضابط المشروع  شيماء بن عثمان الى برامج وأنشطة المخيم التي تهدف الى تطوير قدرات صناع الأفلام الشباب وتمكينهم من استخدام موهبتهم لتسليط الضوء على قضايا مجتمعية متنوعة.

 

وطاف المحافظ البحسني بأرجاء المخيم الذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال، مرحباً بالمتدربين في حضرموت، ومشيداً بالإبداعات الشبابية في تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية.

 

واستمع المحافظ من المتدربين من مختلف المحافظات،  الى ما سيتم انتاجه من أعمال عبر افلامهم القصيرة، مؤكداً أهمية رسالة الفن للمجتمعات وضرورة استخدام الفنون مثل صناعة الأفلام القصيرة لمناصرة قضايا المجتمع.

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