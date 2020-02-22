مأرب.. إنطلاق بطولة رئيس الجمهورية للأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

الخليج 365 - مأرب

انطلقت، اليوم بمحافظة مأرب بطولة كأس رئيس الجمهورية للأندية في نسختها الثالثة، والتي ينظمها فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بالمحافظة ضمن فعاليات الموسم الرياضي للعام 2020/2019.

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وافتتحت البطولة بمباراة ساخنة احتضنها ملعب المحافظة بمدينة مأرب، جمعت ناديي الشهيد علي ناصر القردعي ممثلاً لمديرية الرحبة، والأبطال ممثلاً لمديرية الوادي، انتهت بالتعادل بهدف لهدف.

وخلال افتتاح البطولة أكد مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان أن هذه البطولة تأتي في إطار الفعاليات التي يقيمها المكتب بالتزامن مع الذكرى الثامنة لانتخاب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية في 21 فبراير 2012.

وقال إن البطولة التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة ستستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل بمشاركة 12 نادياً رسمياً من أندية الدرجة الثالثة يمثلون مختلف مديريات المحافظة بنظام المجموعات.

من جانبه أشاد رئيس فرع اتحاد اللعبة صالح الحواني بما توليه وزارة الشباب والرياضة، والسلطة المحلية بالمحافظة من اهتمام كبير بالرياضة والشباب، ودعمهما على إقامة الأنشطة الرياضية المواكبة لكل الفعاليات والمناسبات الوطنية.