عدن - ياسمين التهامي - كتب امير فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2019 01:01 صباحاً - شاركت الفنانة سما المصري متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو جديد من احد النوادي الليلية.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصلة رقص لـ سما المصري في ملهى ليلي والان مع التفاصيل

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وظهرت سما المصري، في الفيديو، بملابس ضيقة اظهرت مفاتنها وهي ترقص وتتمايل بينما كان احدهم يردد “يا قمر”.

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “ودا حال الواحد لما يزهق ويجيب آخره من كل الناس”.