شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث : وما حقيقة سقوط مديرية الغيل بالكامل بيد الحوثي وبدء الزحف نحو عاصمة الجوف (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هام وفي غاية الخطورة : تحركات مريبة للحوثيون في الجوف لخلخلة الجبهة الداخلية وتطويق مأرب اطباء يبحثون عن المال فقط .. يمنية تضع مولودها في حوش مستشفى الخليفة في مديرية الشمايتين بالتربة. (صورة وتفاصيل صادمة) السعودية : ترد علي استهداف الحوثيين المملكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة شاهد بالفيديو : اخر تصريح للعكيمي قبل استشهاده بساعات يوم امس لقناة اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يحدث : وما حقيقة سقوط مديرية الغيل بالكامل بيد الحوثي وبدء الزحف نحو عاصمة الجوف (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.