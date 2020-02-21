شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : معلومات استخباراتية ترصد تحركات مريبة ل مليشيا الحوثي ل اختراق جبهة الجوف وفرض حصار خانق على مأرب !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 11:58 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر محلية عن تحركات مريبة للمليشيا الحوثية في محافظة الجوف لخلخة الجبهة الداخلية في محافظة الجوف بهدف تطويق وحصار محافظة مأرب .

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وقالت المصادر اليوم الجمعة أن الحوثيون كثفوا من تواصلهم بأطراف محلية وبعض الشخصيات الإجتماعية والتي تم استقطابها من خلال مبالغ مالية يتم صرفها من قبل المليشيا الحوثية .

وأضافت المصادر والتي طلبت عدم ذكر أسمها أن المليشيا بدأت باستغلال قضية استهداف عدد من المواطنين قبل أكثر من أسبوع للتحريض ضد الجيش الوطني .

وأكدت المصادر أن الهدف من هذه التحركات السيطرة على محافظة الجوف لحصار وخنق محافظة مأرب بعد السيطرة على عمقها الإستراتيجي للوصول الى المياه الدافئة في إشارة منه إلى النفط بمحافظة مأرب .

الجدير ذكره أن التحركات الحوثيه ضد الجيش الوطني في محافظة الجوف لها فترة طويلة بعد محاولة استعطاف القبائل في قضية اختطاف إحدى نساء الجوف والملقبة مارش .

