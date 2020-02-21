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أول رد انتقامي ل بن سلمان على استهداف الاراضي السعودية بصواريخ باليستية ..نفذته مقاتلات التحالف ضد مليشيا الحوثي اليوم !!

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 12:16 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، تسع غارات عنيفة  على مواقع الحوثيين في مديرية الغيل بمحافظة الجوف .

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وأوضحت مصادر ميدانية أن طيران التحالف استهدف بتسع غارات  مواقع متفرقة للحوثيين في المديرية مما أدى إلى مقتل أكثر من 9 وإصابة آخرين من عناصر جماعة الحوثي.

وأضافت بأن عدد من الآليات العسكرية للحوثيين، دمرت جراء الغارات .

وتأتي هذه الغارات كأول رد عسكري للتحالف على استهداف جماعة الحوثي، لمدينة ينبع الصناعية في السعودية ،بصواريخ باليستية فجر اليوم.
 

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