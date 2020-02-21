شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد انتقامي ل بن سلمان على استهداف الاراضي السعودية بصواريخ باليستية ..نفذته مقاتلات التحالف ضد مليشيا الحوثي اليوم !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 12:16 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، تسع غارات عنيفة على مواقع الحوثيين في مديرية الغيل بمحافظة الجوف .
وأوضحت مصادر ميدانية أن طيران التحالف استهدف بتسع غارات مواقع متفرقة للحوثيين في المديرية مما أدى إلى مقتل أكثر من 9 وإصابة آخرين من عناصر جماعة الحوثي.
وأضافت بأن عدد من الآليات العسكرية للحوثيين، دمرت جراء الغارات .
وتأتي هذه الغارات كأول رد عسكري للتحالف على استهداف جماعة الحوثي، لمدينة ينبع الصناعية في السعودية ،بصواريخ باليستية فجر اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد انتقامي ل بن سلمان على استهداف الاراضي السعودية بصواريخ باليستية ..نفذته مقاتلات التحالف ضد مليشيا الحوثي اليوم !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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