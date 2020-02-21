شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى صالح النجل الأكبر لشقيق الرئيس الراحل " صالح " يشن هجوم عنيف على الرئيس هادي ويصفه "بالنذل والخسيس والحقير " وينشر وثيقة في ذكرى انتخاب هادي رئيسا !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 12:27 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نشر النجل الأكبر لشقيق الرئيس الراحل " صالح " العميد " يحي محمد عبدالله صالح " تغريدة علق فيها على حلول ذكرى انتخاب الرئيس " عبد ربه منصور هادي " رئيسا انتقاليا لليمن .

" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "في مثل هذا الْيَوْمَ المشؤم من عام 2012 وبعد اتفاق الأحزاب السياسية تم انتخاب رئيس جمهورية توافقي لمدة عامين فقط وخلالها كشف من تم انتخابه عن خسته ونذالته وحقارته فشهد الوطن خلالها عدد من العمليات الإرهابية والفساد وسؤ الإدارة واختتمها بالخيانة العظمى".



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