شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مؤكدة عن نشوب صراع بين اركان دولة الانقلاب امتدت الى صراع داخل اسرة زعيم الانقلاب ويتوقع تصفية قيادات حوثية خلال الايام القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 11:44 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف موقع المشهد العربي عن تفجر خلافات واسعة وحادة داخ قيادات بارزة في مليشيا الحوثي وتحديداً داخل أسرة عبدالملك الحوثي على خلفية الصراع على السلطة والنفوذ بين أقطاب المليشيا.

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وأكد مصدر أن هناك خلافات بين المدعو يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم المليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي والمعين وزيراً للتربية وابنه عمه القيادي المدعو محمد علي الحوثي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، مشيراً إلى أن الخلافات جاءت عقب تصاعد خلاف يحيى الحوثي والقيادي النافذ أحمد حامد المعين من قبل المليشيا مديراً لمكتب الرئاسة في صنعاء والمحسوب على جناح محمد علي الحوثي، منوهة أن يحي الحوثي توعد بإقالة أحمد حامد بعد اتهامه بالفساد وسرقة المساعدات وابتزاز المنظمات الإنسانية والإساءة لصورة المليشيا وأنه قام برفع تقرير عن ذلك لشقيقه عبدالملك.

وأوضح المصدر أن محمد علي الحوثي رفض إقالة أحمد حامد مبرراً موقفه بما وصفه عدم التفريط فيما أسماهم الرجال المخلصين وما اعتبرهم المؤمنين الأوائل حسب وصفه وهي الصفة التي تتداولها المليشيا في إشارة للقيادات الحوثية خلال الحروب الستة.

وتطرق المصدر إلى أن مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى وهو أعلى سلطة في مليشيا الحوثي يدعم مقترح يحيى الحوثي وأنه سبق وحاول إقالة مدير مكتبه أحمد حامد إلا أن عبدالملك الحوثي وجه المشاط بالتمهل.

