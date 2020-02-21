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صنعاء - ياسمين الخيامي - قائد القوات السعودية في الجنوب العميد مجاهد العتيبي يجن جنونه بعد العثور على هذا الشيء الخطير مع قائد عسكري اماراتي ..وصدام وشيك بين السعودية والإمارات

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