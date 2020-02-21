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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..طارق عفاش يصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويوجه طعنة غادرة للتحالف وضربة موجعة للشيخ أمين العكيمي قلبت الموازين في معارك محافظة الجوف

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