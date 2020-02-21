شكرا لمتابعة خبر عن مسلح سعودي يباغت الجميع ويصعق كل السعوديين ويدخل في مواجهة مسلحة مع رجال الامن ..شاهد كيف كانت النهاية الصادمة بين المسلح السعودي ورجل الامن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مسلح سعودي يباغت الجميع ويصعق كل السعوديين ويدخل في مواجهة مسلحة مع رجال الامن ..شاهد كيف كانت النهاية الصادمة بين المسلح السعودي ورجل الامن

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