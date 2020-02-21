[ ذمار: اختفاء عشرات الأطفال والأهالي يحملون الحوثيين المسؤولية ]

أفادت مصادر حقوقية في محافظة ذمار، جنوب صنعاء، اختفاء عشرات الأطفال من شوارع وأحياء مدينة ذمار، وغياب أي معلومات عن مصيرهم.



وقالت المصادر إن 32 طفلاً تتراوح أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة، اختفوا بشكل مفاجئ من شوارع واحياء المدينة ، منذ يناير الماضي، ولا تعرف معظم الأسر أي تفاصيل عن مصير أبنائها.



وأشارت المصادر إلى أن اختفاء الأطفال تزامن مع حملات تجنيد قسرية تنفذها مليشيا الحوثي في المحافظة، حيث اختطف مسلحون حوثيون اختطفوا خلال الأسبوعين الماضيين، 7 أطفال من حي الجمارك شمال المدينة، أحدهم من أسرة نازحة من محافظة الحديدة، أمام مرأى الناس، ولم تُعدهم الى أهاليهم إلا جثثاً هامدة.



ولفتت المصادر إلى أن اختفاء عشرات الأطفال بهذا الشكل يعد أمراً غير طبيعياً، متهمة الميليشيا بالوقوف وراء عملية اختطاف الأطفال.



واتهم الأهالي ميليشيا الحوثي بالوقوف وراء اختفاء أطفالهم، محملين إياهم المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وداعيين كافة المنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية بإدانة هذه الجرائم التي تغتال أطفالهم، وترمي بهم في محارق الموت.

