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عضو الانتقالي بشبوة لـ"اليمن العربي": هذه حقيقة استيلاء ميليشيات الإخوان على المباني الحكومية

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سيد مصطفي - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

عضو الانتقالي بشبوة لـ

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سيد مصطفي - الخليج 365

قال صالح علي بلال، عضو المجلس الانتقالي بمحافظة شبوة، إن مليشيات الاصلاح اختطفت القيادي الجنوبي أحمد فرج الخليفي عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي من ساحة جامع عمر بن عبد العزيز، عقب خروجه بعد الانتهاء من الصلاة.

وأكد  بلال ل"الخليج 365"، أن ميليشيات الإخوان هاجمت مباني حكومية يسكنها نازحين، وغضت الطرف على محتلين مباني تتبع التربيه والتعليم وخصوصاً سكن المعلمين والمعلمات، لكونها استولت عليها قيادات في حزب الاصلاح.

وأضاف عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، أن المديريات التي بسطت نفوذها المقاومة الجنوبية فيها هي مديرية حبان حيث تم جلا قوات ومليشيات الاصلاح منها

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