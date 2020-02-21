شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة: سنطور مستشفى ابن سيناء بحضرموت ونزوده بالمعدات الحديثة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، ان "الوزارة أدرجت عدد من المشاريع الصحية التي ستنفذ بحضرموت ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2020م، ومنها تطوير هيئة مستشفى ابن سيناء العام وتزويده بمعدات حديثة، وتوزيع عدد من سيارات الإسعاف على المرافق الصحية بالمحافظة".



جاء ذلك خلال لقائه مع محافظ حضرموت فرج البحسني لمناقشة آليات تطوير الأوضاع الصحية في المحافظة.

وأشاد وزير الصحة والسكان بالخطة التي تقدم بها مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت والخاصة بمواجهة الأوبئة والاستعداد لها، وأن الوزارة قد قامت بتعميمها لكافة الجهات الصحية بالمحافظات.

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