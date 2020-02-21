المهرة تدين الأعمال التخريبية التي نفذها متمردون في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

دانت كافة المكونات الاجتماعية والقبلية ومسؤولي السلطة المحلية في محافظة المهرة الأعمال التخريبية التي أقدمت عليها عناصر تابعة لعصابات تهريب مسلحة من اعتداء على قوى الأمن.



واتفقت كافة المكونات في المهرة على درء الفتنة في المحافظة وتوحيد الصف لمواجهة كافة العناصر الخارجة عن القانون والتي تعمل على الإخلال بأمن واستقرار بمحافظة المهرة بدعم من جهات خارجية.

وكانت قد استنكرت قبيلة زعبنوت في بيان لها يوم امس، الأعمال التخريبية والتعدي على حرمة الدماء والأموال وقطع الطرق من قبل عصابات خارجة عن القانون مدعومة من قبل أطراف خارجية للنيل من أمن واستقرار المحافظة والوطن.

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وأشار البيان إلى وجوب الإلتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي حرم التعدي على الدماء والأموال والإعراض عن الجرم والظلم.

ودعا البيان سكان المهرة القيام بدورهم في التوعية والتثقيف وضرورة التمسك بعادات وتقاليد الآباء والأجداد والحفاظ على المجتمع من العادات الدخيلة والأضرار بالمصالح العامة.