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عدن - ياسمين التهامي - نفذ عنصر أمن سعودي سابق “مفصول” عملية إطلاق نار استهدفت عدداً من ضباط الأمن السعودي في حي الدويمة في المدينة المنورة ما أدّى لإصابة 2 منهم.

وبحسب المعلومات التي أوردتها قناة “العربية” السعودية فإنّ منفذ عملية إطلاق النار، مفصول من الأمن السعودي بسبب “الغياب”، وكان يعمل قناصاً، وتمكّن من إصابة 2 من الضباط أحدهما إصابته خطيرة، والاخر تعرّض للدهس .

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ورد الان : قناة العربية تقطع جميع برامجها وتبث هذا الخبر العاجل من المدينة المنورة (فيديو)

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تفاصيل جديدة مع مراسل العربية @AHAlosaimi من موقع إطلاق النار في حي الدويمة بـ #المدينة_المنورة.

المزيد بعد قليل على نشرة الساعة 4 بتوقيت السعودية pic.twitter.com/lhRFbBdDg8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 21, 2020

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العربية السعودية✔@AlArabiya_KSA

تفاصيل جديدة مع مراسل العربية @AHAlosaimi من موقع إطلاق النار في حي الدويمة بـ #المدينة_المنورة.

المزيد بعد قليل على نشرة الساعة 4 بتوقيت السعودية

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تفاصيل جديدة مع مراسل العربية @AHAlosaimi من موقع إطلاق النار في حي الدويمة بـ #المدينة_المنورة.

المزيد بعد قليل على نشرة الساعة 4 بتوقيت السعودية pic.twitter.com/lhRFbBdDg8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 21, 2020

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تفاصيل جديدة مع مراسل العربية @AHAlosaimi من موقع إطلاق النار في حي الدويمة بـ #المدينة_المنورة.

المزيد بعد قليل على نشرة الساعة 4 بتوقيت السعودية pic.twitter.com/lhRFbBdDg8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 21, 2020

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

تفاصيل جديدة مع مراسل العربية @AHAlosaimi من موقع إطلاق النار في حي الدويمة بـ #المدينة_المنورة.

المزيد بعد قليل على نشرة الساعة 4 بتوقيت السعودية pic.twitter.com/lhRFbBdDg8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 21, 2020

ووثق مقطع فيديو، لحظة القبض على مُطلق النار على رجال الأمن، فيما يُسمع صوت إطلاق نار .

مراسل العربية: القبض على شخص أطلق النار على رجال الأمن في حي الدويمة بـ #المدينة_المنورة، ما تسبب في إصابة اثنين من الدوريات الأمنية ونقل أحدهما لمستشفى الحرس الوطني pic.twitter.com/3HmJFEYj4D — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 21, 2020

">

العربية السعودية✔@AlArabiya_KSA

مراسل العربية: القبض على شخص أطلق النار على رجال الأمن في حي الدويمة بـ #المدينة_المنورة، ما تسبب في إصابة اثنين من الدوريات الأمنية ونقل أحدهما لمستشفى الحرس الوطني

مراسل العربية: القبض على شخص أطلق النار على رجال الأمن في حي الدويمة بـ #المدينة_المنورة، ما تسبب في إصابة اثنين من الدوريات الأمنية ونقل أحدهما لمستشفى الحرس الوطني pic.twitter.com/3HmJFEYj4D — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 21, 2020

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مراسل العربية: القبض على شخص أطلق النار على رجال الأمن في حي الدويمة بـ #المدينة_المنورة، ما تسبب في إصابة اثنين من الدوريات الأمنية ونقل أحدهما لمستشفى الحرس الوطني pic.twitter.com/3HmJFEYj4D — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 21, 2020

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

مراسل العربية: القبض على شخص أطلق النار على رجال الأمن في حي الدويمة بـ #المدينة_المنورة، ما تسبب في إصابة اثنين من الدوريات الأمنية ونقل أحدهما لمستشفى الحرس الوطني pic.twitter.com/3HmJFEYj4D — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 21, 2020

ولم يصدر حتى لحظة كتابة هذا الخبر بيان رسميّ من وزارة الداخلية السعودية يوضح تفاصيل أكثر عن العملية الأمنية في حي الدويمة في المدينة المنورة .

ونشر حساب سعودي عل “تويتر” صوراً تُظهر لحظة القبض عل منفذ إطلاق النار .

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حديث المدينة@hadithalmadina

#عاجل :

لحظة القبض على المطلوب الأمني في حي الدويمة في #المدينة_المنورة #يحدث_الآن #حديث_المدينة

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وذكر حساب “حديث المدينة” السعودي أنه تم نقل مدير إدارة الدوريات الأمنية في المدينة المنورة العقيد عبدالله الغامدي الى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز “الحرس الوطني” لتلقي العلاج بعد إصابته في العملية أمنية.

#عاجل :

نقل مدير إدارة الدوريات الأمنية في #المدينة_المنورة العقيد عبدالله الغامدي الى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز #الحرس الوطني لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته أثناء عملية أمنية ..#حديث_المدينة pic.twitter.com/DAz2zF8fWn — حديث المدينة (@hadithalmadina) February 21, 2020

">

حديث المدينة@hadithalmadina

#عاجل :

نقل مدير إدارة الدوريات الأمنية في #المدينة_المنورة العقيد عبدالله الغامدي الى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز #الحرس الوطني لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته أثناء عملية أمنية ..#حديث_المدينة

#عاجل :

نقل مدير إدارة الدوريات الأمنية في #المدينة_المنورة العقيد عبدالله الغامدي الى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز #الحرس الوطني لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته أثناء عملية أمنية ..#حديث_المدينة pic.twitter.com/DAz2zF8fWn — حديث المدينة (@hadithalmadina) February 21, 2020 /photo/1

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#عاجل :

نقل مدير إدارة الدوريات الأمنية في #المدينة_المنورة العقيد عبدالله الغامدي الى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز #الحرس الوطني لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته أثناء عملية أمنية ..#حديث_المدينة pic.twitter.com/DAz2zF8fWn — حديث المدينة (@hadithalmadina) February 21, 2020

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

#عاجل :

نقل مدير إدارة الدوريات الأمنية في #المدينة_المنورة العقيد عبدالله الغامدي الى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز #الحرس الوطني لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته أثناء عملية أمنية ..#حديث_المدينة pic.twitter.com/DAz2zF8fWn — حديث المدينة (@hadithalmadina) February 21, 2020

ونشر الحساب صوراً من مكان العملية في حي الدويمة في المدينة المنورة تظهر انتشاراً أمنياً مكثفاً.

شكراً لرجال الأمن في #المدينة_المنورة



رغم صعوبة الموقف، وتحصن المطلوب ومحاولاته القنص من مسافة بعيده، إلا أنه يجب الإشادة بما قدمه رجال الأمن خلال العملية الأمنية في حي الدويمة وسيطرتهم بشكل سريع على المطلوب وإلقاء القبض عليه.#حديث_المدينة pic.twitter.com/seqfHOJ7Hm — حديث المدينة (@hadithalmadina) February 21, 2020

">

حديث المدينة@hadithalmadina

شكراً لرجال الأمن في #المدينة_المنورة

رغم صعوبة الموقف، وتحصن المطلوب ومحاولاته القنص من مسافة بعيده، إلا أنه يجب الإشادة بما قدمه رجال الأمن خلال العملية الأمنية في حي الدويمة وسيطرتهم بشكل سريع على المطلوب وإلقاء القبض عليه.#حديث_المدينة

٧

شكراً لرجال الأمن في #المدينة_المنورة



رغم صعوبة الموقف، وتحصن المطلوب ومحاولاته القنص من مسافة بعيده، إلا أنه يجب الإشادة بما قدمه رجال الأمن خلال العملية الأمنية في حي الدويمة وسيطرتهم بشكل سريع على المطلوب وإلقاء القبض عليه.#حديث_المدينة pic.twitter.com/seqfHOJ7Hm — حديث المدينة (@hadithalmadina) February 21, 2020

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