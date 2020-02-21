شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الان" أول تعليق لـ محمد بن سلمان على محاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني (محمد المقدشي) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت مصادر سعودية مطلعة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعرب عن انزعاجه الشديد من محاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير الدفاع اليمني، اللواء محمد المقدشي، واصفا ذلك بـ”العمل الجبان”.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ”الميدان اليمني”، نقلا عن ولي العهد استيائه البالغ من تصرفات أبوظبي الأحادية في اليمن، في إشارة إلى جريمة الاغتيال الغادرة التي تعرض لها اللواء المقدشي، حسب تعبير المصدر.

محاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني “المقدشي” وقال مصدر استخباراتي في الجيش الوطني أن المعلومات الأولية عن الجريمة، تشير إلى تورط أصدقاء في التحالف العربي تخطيطا وتنفيذا.

وأكد المصدر لـ”الخليج 365”، أن الجريمة تحمل بصمات إماراتية واضحة، حيث انتهجت أبوظبي سياسة التصفيات والاغتيالات منذ فترة، حسب تعبيره.

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وأوضح المصدر أن معاينة مسرح الجريمة من قبل فريق التحقيق الرسمي، خلقت انطباع أولي صادم للجميع، حيث تفيد الدلائل المادية بتورط أبوظبي وأدواتها المحلية في الحادثة الأليمة.

وأكد المصدر أن ملابسات الجريمة تدل على مرتكبيها بكل وضوح، خصوصا عقب التصريحات الإماراتية الأخيرة بأنها تواجه ثلاثة أعداء في اليمن، على رأسهم من تسميهم بالإخوان المسلمين (حزب التجمع اليمني للإصلاح) والذي يمثل العمود الفقري في قوات الشرعية اليمنية.

تعليق محمد بن سلمان على محاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني وجاء موقف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الغاضب من سياسة أبوظبي تجاه الحكومة الشرعية ليؤكد وبشكل واضح تورط الإمارات عبر مليشياتها في مأرب والمتمثلة باللواء صغير بن عزيز في عملية الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها موكب وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي.

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