شكرا لقرائتكم خبر عن "قمع في زمن الحوثي " انباء عن تعرض فتاة يمنية واسرتها ل اقتحام منزلهم واعتداء وضرب مبرح وطعن الفتاة لقلع عيونها ,,والسبب ..صادم !!"صور وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 10:11 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تعرضت فتاة لعملية ضرب مبرح ومحاولة قلع إحدى عينيها من قبل أشخاص في مديرية وصاب العالي جنوب محافظة ذمار.

وقالت مصادر محلية، إن الفتاة تعرضت للضرب المبرح مع والدها ووالدتها، على أيدي أشخاص من أسرة أخرى، وذلك بعد قيامها بالتحطيب من جوار إحدى المزارع التي تمتلكها تلك الأسرة.

وأشارت المصادر إلى أن الفتاة تعرضت للطعن في وجهها في محاولة لقلع إحدى عينيها.

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وأوضحت المصادر، أن الاعتداء على أفراد الأسرة تم بحجة أنهم أخذوا حزم حطب من ممتلكاتهم، حيث قال أحدهم وهو يطعن الفتاة "باقلع عينك لأنك حطبتي من حقنا"، بالإضافة إلى ضربات مبرحة، وكلمات السب والشتم المقذع.

وأضافت المصادر، إن الجُناة بعد فعلتهم تلك قاموا بقطع الطريق على الأب لمنعه من إسعاف ابنته، واستمروا بالضرب المبرح لكل أفراد الأسرة.

وتزايدت الجرائم والأعمال والتصرفات البشعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بسبب التعبئة العدائية التي تبثها وسائل إعلامها.

