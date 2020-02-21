شكرا لقرائتكم خبر عن عااجل اندلاع مواجهات عنيفة في الجوف ومأرب ..وحقيقة سقوط مديرية الغيل ! وتفاصيل المشهد الحربي للمعارك حتى مساء اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة مساء اليوم الجمعة ان اشتباكات عنيفة شهدتها جبهات المحزمات والمقاطع ب مديرية الغيل في الجوف , امتدت الى اطراف مديرية مجزر , وصولا الى المشجع ب مديرية صرواح في مأرب .

واضافت ان الطرفيين استخدم الاسلحة الثقيلة والمدافع والرشاشات في المواجهات .

وفي ذات السياق قال ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية إن مليشياتهم سيطرت على مديرية الغيل بشكل كامل، وتواصل التقدم نحو مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف، للسيطرة عليها، فيما تقول قوات الجيش والمقاومة إن قبائل في المحافظة تداعت إلى مناطق المواجهات في “الغيل” لتعزيز القوات التي تواجه مليشيا الحوثي هناك ولا حقيقة لسقوط المديرية.

ويحتفل ناشطو مليشيا الحوثي، منذ أمس، في وسائل التواصل الاجتماعي، بتقدم يقولون إن مليشياتهم حققته في مديرية الغيل في الجوف.

وكان العميد صادق أمين العكيمي، قائد المحور العسكري لمحافظة الجوف ونجل محافظ المحافظة أمين العكيمي قد استشهد مساء أمس في معارك شهدتها مديرية الغيل.

من جانبهم قال ناشطون موالون للمقاومة، إن قبائل الجوف شكَّلت لجان شعبية لحماية المباني الحكومية في الجوف، في ظل معلومات تتحدث عن تقدم مليشيا الحوثي نحو مدينة الحزم، عاصمة المحافظة، آخر مناطق “الشرعية” في المحافظة، إلى جانب مناطق في مديرية خب والشعب.

