شكرا لقرائتكم خبر عن اِعلامية ومذيعة اخبار تضع قيادي حوثي بموقف محرج مباشرة وعلى الهواء ..لكن حدثت المفاجأة بعد ذلك ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 10:01 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

برر القيادي الحوثي البارز " محمد البخيتي " سبب عدم نشر جماعته صورا لعمليات الاستهداف الصاروخي لمواقع داخل السعودية وهو ما اعتادت الميلشيا على القيام به في كل هجماتها السابقة على المملكة . وفاجأت مذيعة " الجزيرة " القيادي" البخيتي " عن سبب عدم ارفاق الناطق العسكري للميلشيا العميد " سريع " صورا او مقاطع فيديو للهجمات الاخيرة التي استهدفت بها منشآت تابعة لشركة " أرامكو" السعودية وهو مادائبت على القيام به في السابق قبيل ان يرد القيادي الحوثي بالقول أن الصور التي كانت تنشر في السابق ويتم نشرها لتاكيد شن الهجمات الجوية واصابتها اهدافها المعلنة بدقة يتم الحصول عليها من قبل اشخاص عاديين التقطوا صورا بالصدفة ويبدو ان السلطات السعودية شددت من اجراءتها مما حال دون تمكن اي شخص من التقاط الصور .

ا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اِعلامية ومذيعة اخبار تضع قيادي حوثي بموقف محرج مباشرة وعلى الهواء ..لكن حدثت المفاجأة بعد ذلك ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.